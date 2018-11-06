Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çay satışı yapan firmaların sahibi iki arkadaş arasında benzer isimlerdeki markalarla ürün satışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, birbirinin ismini çağrıştıran markalarla çay satışı yapmaları sebebiyle aralarında anlaşmazlık bulunan firma yöneticileri Muhittin Dağoğlu (48) ve arkadaşı N.D. (45) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaşmaları üzerine tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli N.D. ile kavgaya karıştıkları ileri sürülen oğulları H.D. ve Fatih D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bu arada, daha önce Muhittin Dağoğlu'nun şikayeti üzerine N.D'nin firmasına yönelik para cezası uygulandığı, piyasadaki çaylarının toplatıldığı, bu gelişmelerin ardından konuşmayan iki arkadaşın yakınlarının araya girmesiyle barıştığı öne sürüldü.
Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu
SMS kullanımı tarih oluyor!
15 yıllık eşine yaptıkları pes dedirtti! Böyle vicdansızlık görülmedi
AK Parti ve CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Öne çıkan isimler
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Rusya ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 0 yorum