Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çay satışı yapan firmaların sahibi iki arkadaş arasında benzer isimlerdeki markalarla ürün satışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, birbirinin ismini çağrıştıran markalarla çay satışı yapmaları sebebiyle aralarında anlaşmazlık bulunan firma yöneticileri Muhittin Dağoğlu (48) ve arkadaşı N.D. (45) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaşmaları üzerine tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli N.D. ile kavgaya karıştıkları ileri sürülen oğulları H.D. ve Fatih D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, daha önce Muhittin Dağoğlu'nun şikayeti üzerine N.D'nin firmasına yönelik para cezası uygulandığı, piyasadaki çaylarının toplatıldığı, bu gelişmelerin ardından konuşmayan iki arkadaşın yakınlarının araya girmesiyle barıştığı öne sürüldü.

