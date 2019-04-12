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Adana'da marketteki çocuk tacizi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü: - "Bugün sosyal medyada paylaşılan videoda, bir çocuğa cinsel istismarda bulunan M.A.K. isimli şahıs, 9 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştır"

Adana'da küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen zanlı hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Bugün sosyal medyada paylaşılan videoda, bir çocuğa cinsel istismarda bulunan M.A.K. isimli şahıs, 9 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Adana'da bir markette küçük yaşta bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen bir kişinin, marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

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