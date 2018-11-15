Adana'da marketten silahlı gasp iddiası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir marketin görevlilerini tabancayla tehdit eden bir kişinin, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı gasbettiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir marketler zincirinin Serinevler Mahallesi'ndeki şubesinden gasp ihbarı aldı.

Olay yerine giden ekipler, bir kişinin buradaki görevlileri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı gaspettiği iddiası üzerine bölgede araştırma başlattı.

Polis, görgü şahidi bir kişiyle yaptığı görüşmede, şüphelinin araçla olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

