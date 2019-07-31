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Adana'da merkezli tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Adana merkezli iki ilde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli iki ilde tefecilik yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü kadın 15 şüphelinin tespit edilen adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında merkez Çukurova ilçesinde, etrafı güvenlik kameralarıyla izlenen lüks bir eve düzenlenen baskında, buranın çevresinde ve bahçesindeki kulübelerde 10 köpek olduğu tespit edildi.

Köpeklerden 5'i, beslenmesi yasak olan Pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpek olduğu belirlendi. Köpekler, belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü.

Tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve çetenin liderlerinden olduğu iddia edilen M.Y.M. ve A,Ş'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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adana operasyon Tefecilik

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