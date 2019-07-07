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Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 18:51 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Adana'da, Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da, Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri de itfaiye ekiplerine TOMA ile su sıkarak, destek verdi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yangında, alevlerin sardığı fabrika ile buraya komşu 3 iş yeri kül oldu. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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