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Adana'da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu.

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan C.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer iki kişiden birinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de son 2 haftada çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 8'i hayatını kaybetmiş, bir kısmı da tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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