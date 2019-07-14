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Adana’da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 01:34 | Son Güncelleme

Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti - Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı - Aramalar sonucu 69 litre metil alkol ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Ceyhan Metil Alkol

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