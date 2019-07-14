Adana’da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.
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