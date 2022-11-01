Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde metruk binada, N.Ö'nün parmak izi de tespit edilen kitap arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, N.Ö'nün "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık N.Ö, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan N.Ö, "Uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı N.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

