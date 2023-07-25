Adana'da meydana gelen 5.5'lik depremde vatandaşların panik anı kamerada

Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik deprem tam 30 saniye sürdü. Vatandaşlar panikle evlerinden kaçmaya çalışırken, bir vatandaş o anlarda, 'Komşular deprem oluyor' diyerek kendini herkese duyurmaya çalıştı.