Adana'da meydana gelen 5.5'lik depremde vatandaşların panik anı kamerada
Mynet Haber
36 dakika önce
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Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik deprem tam 30 saniye sürdü. Vatandaşlar panikle evlerinden kaçmaya çalışırken, bir vatandaş o anlarda, 'Komşular deprem oluyor' diyerek kendini herkese duyurmaya çalıştı.
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