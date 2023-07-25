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Adana'da meydana gelen 5.5'lik depremde vatandaşların panik anı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

Adana Kozan'da meydana gelen 5.5'lik deprem tam 30 saniye sürdü. Vatandaşlar panikle evlerinden kaçmaya çalışırken, bir vatandaş o anlarda, 'Komşular deprem oluyor' diyerek kendini herkese duyurmaya çalıştı.

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