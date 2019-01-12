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Adana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 17:11 | Son Güncelleme

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde onlarca mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp, tahrip edildi.

Adana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldı

Çağlar ÖZTÜRK- Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU (ADANA), (DHA)- ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde onlarca mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılıp, tahrip edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde ilçenin Tuna Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Ölen yakınlarını ziyaret etmek için mezarlığa gelenler, mezar taşlarının kırılıp tahrip edildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ise, onlarca mezar taşının zarar gördüğünü belirledi. Anne ve babasının mezar taşlarının kırılıdığını gören, Mehmet Duygulu, " Ölülere saygıları kalmamış, bu öfkenin sebebinin anlamıyoruz. Bu saldırıyı yapanların yakalanmasını istiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. Bazı kişiler ise, kalan mezarlarında aynı saldırıya uğramaması için nöbet tutacaklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldıAdana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldıAdana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldıAdana'da mezarlıkta onlarca mezar taşı kırıldı

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