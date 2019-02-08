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Adana'da MHP'nin 50'nci yıl sergisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün hayatta olmayan ülküdaşlarının kabirlerinde rahat olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "MHP inşallah burada vücut bulduğu ve daha sonraki tarihlerde yeni kongrelerle halkın karşısına çıktığı gibi bundan sonraki tarihlerde de nice 50 yıllarda da nice 100 yıllarda da yine büyük Türk milletine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacak" dedi.

Adana'da MHP'nin 50'nci yıl sergisi

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün hayatta olmayan ülküdaşlarının kabirlerinde rahat olmaları gerektiğine vurgu yaparak, "MHP inşallah burada vücut bulduğu ve daha sonraki tarihlerde yeni kongrelerle halkın karşısına çıktığı gibi bundan sonraki tarihlerde de nice 50 yıllarda da nice 100 yıllarda da yine büyük Türk milletine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacak" dedi.
MHP’nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında partinin 8-9 Şubat 1969’da kurulduğu kongrenin gerçekleştirildiği Adnan Menderes Spor Salonu’nda fotoğraf ve doküman sergisi açıldı. Serginin açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Adana Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı, ilçe belediye başkan ve adayları, çok sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana uyguladığı siyasetin hangi noktaya geldiğini herkesin gördüğünü belirterek, "Ya bela ya beka mantığıyla hareket edilmiştir. Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesinde Ankara'da parti genel merkezinde FETÖ ihanetine nasıl karşı çıktığını hep beraber idrak ettik. O günden bu tarafa takip ettiğimiz siyaset, 50 yıllık siyasetimiz inşallah bundan sonraki tarihlerinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'ilelebet payidar kılacaktır" dedi.
Yalçın, açılan sergiyle, o gün ne neler düşündüklerini, neler yapmaya çalıştıklarını, ideallerinin ne olduğunu bir defa daha hatırlama imkanı elde ettiklerini kaydetti. Yalçın, hayatta olan ve olmayan arkadaşlarının ortaya koydukları mücadele azmiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her dönem bekasını ayakta tutmayı başarabildiğini aktararak, "Bugün de siz dava arkadaşlarımızın ayrı bir misyonu vardır, davaya adanmışlık. Biraz evvel fotoğraflarda bunları gördük. Şu anda aramızda olmayan binlerce, on binlerce insanımız bugün MHP'nin hala ayakta ve daha nice 50 yıllar kutlaması amacıyla mücadele etmişlerdir. Haklı mücadeleleri de semeresini vermiştir. Onlar, kabirlerinde rahat olsunlar. Şu anda aramızda olan veya olmayan ülküdaşlarımız, Türk milliyetçileri rahat olsunlar. MHP inşallah burada vücut bulduğu ve daha sonraki tarihlerde yeni kongrelerle halkın karşısına çıktığı gibi bundan sonraki tarihlerde de nice 50 yıllarda da nice 100 yıllarda da yine büyük Türk milletine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Partililer kurdele kesiminin ardından sergiyi gezdi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da MHP'nin 50'nci yıl sergisiAdana'da MHP'nin 50'nci yıl sergisiAdana'da MHP'nin 50'nci yıl sergisiAdana'da MHP'nin 50'nci yıl sergisi

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