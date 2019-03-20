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Adana'da minibüs devrildi: 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

İmamoğlu ilçesinde büyükşehir belediyesinin temel atma törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde büyükşehir belediyesinin temel atma törenine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Adana Büyükşehir Belediyesinin Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi'nin temel atma törenine katılmak isteyenleri taşıyan Ramazan Kırılmış yönetimindeki 01 P 2059 plakalı MHP'nin seçim minibüsü, Çelikler mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 19 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle güzergahta önlem aldı.

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