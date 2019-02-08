HABER

Adana'da minibüs devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:45 | Son Güncelleme

Adana'da minibüs devrildi: 2 yaralı

Adana'da otoyolda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Nedim Öztürk idaresindeki 77 DY 094 plakalı minibüs, merkez Sarıçam ilçesinde otoyolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Öztürk ile akrabası olduğu öğrenilen Berhan Umutlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonu
Avcılar’da dubleks ev alev alev yandıAvcılar’da dubleks ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı AFAD can-kur OTOBAN İÇERİSİ Sarıçam takla atan minibüs Yaralınının hastahaneye kaldırılması

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Kredi paketi açıkladı

Kredi paketi açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.