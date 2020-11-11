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  4. Adana’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adana’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 20:41 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli karayolu Kayhan mevkii Bulduklu Mahallesi civarında meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli karayolu Kayhan mevkii Bulduklu Mahallesi civarında meydana geldi. Tuğba Özdayı yönetimindeki 46 N 3451 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen ve henüz sürücü ismi öğrenilemeyen 01 CRC 44 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs şoförü ile yanında yolcu olarak bulunan Bilal Ocakbeyi ve otomobil sürücüsü Tuğba Özdayı ile yanında yolcu olarak bulunan İbrahim Bilici ağır yaralandı. Yaralılardan İbrahim Bilici otomobilde sıkıştığı yerden Adana Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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