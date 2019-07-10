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Adana'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Adana'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sevgi İlhan'ın kullandığı 80 GE 401 plakalı kamyonet, Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında, Kasım Timurtaş yönetimindeki 01 M 5048 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki yolculardan 6'sı ile kamyonette bulunan bir çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldıkları Ceyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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