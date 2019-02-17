HABER

Adana'da minibüsün altına gizlenen 6 EYP bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, devriye görevindeki polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.  Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde devriye görevindeyken, yolda yürüyen B.U.'dan şüphelenip, durmasını istedi.

Adana'da minibüsün altına gizlenen 6 EYP bulundu

ADANA, (DHA) - ADANA'nın Seyhan ilçesinde, devriye görevindeki polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde devriye görevindeyken, yolda yürüyen B.U.'dan şüphelenip, durmasını istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan B.U., koşarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan B.U., gözaltına alındı. Şüphelinin kaçtığı güzergahta arama yapan polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 EYP ele geçirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı EYP'lerde, M.D.'ye ait parmak izlerine rastlandı. M.D. de polis operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. M.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, terör örgütü PKK adına çeşitli eylemlerde bulunduğu iddia edilen B.U.'nun sorgusuna devam edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdiBeyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi
TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralıTEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7 yaralı
Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdiBomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.