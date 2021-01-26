HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Adana’da mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu

26.01.2021 02:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 3 katlı bir binanın altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Adana’da 3 katlı bir binanın altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler tüm atölyeyi sararken binanın iki katına sıçrayan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik mobilya atölyesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, yangının çıktığını fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Atölyede çıkan yangın bir anda binanın iki katına da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada içeride bulunan kimyasal maddeler nedeniyle patlamalar meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçeler yangın bölgesine gelerek itfaiyenin daha rahat çalışabilmesi için atölyenin duvarlarını yıktı. İtfaiye’nin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinden ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangın çıkış nedeni ise soğutma çalışmasının ardından yapılacak incelemede belirleneceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadıYaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı
42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?
1/

En Çok Okunan Haberler

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

25 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Adana'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Adana'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı

Sosyal medya hesabından Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Başsavcılık harekete geçti

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Dalaman'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Saldırıya uğrayan gemide hayatını kaybeden mühendisin ailesi konuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.