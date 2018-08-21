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Adana'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 04:38 | Son Güncelleme

Seyhan ilçesinde kontrol çıktıktan sonra refüjdeki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Göksel Kınacı'nın kullandığı 01 PZ 441 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kınacı'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinen gelen motosiklet sürücüsünün yakınları gözyaşı döktü.

Kaza yerinden inceleme yapan polis ekipleri, motosikletin ağaca çarpmanın etkisiyle olay yerinden yaklaşık 15 metre uzağa gittiğini tespit etti.

Bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ motosiklet kazası Refüj

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