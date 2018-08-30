Adana'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adana'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rafet Küçük idaresindeki 01 FAT 25 plakalı motosiklet, merkez Sarıçam İlçesi Kozan Caddesi'nde arka lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve motosiklette bulunan eşi Yeter Küçük yaralandı. Motosikletteki diğer yolcu Yeliz Küçük ise yara almadan kurtuldu.
Yaralılara ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı. Bu sırada anne ve babasının yaralı olduğunu gören Yeliz Küçük göz yaşı döktü.
Yaralılar Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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