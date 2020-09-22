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Adana’da motosiklet refüje çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 03:49 | Son Güncelleme

Adana’da refüje çarpıp yola savrulan motosiklet üzerindeki bulunan 2 kişi yaralandı.

Adana’da refüje çarpıp yola savrulan motosiklet üzerindeki bulunan 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ümit T. kullandığı 01 ZH 787 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybeden Ümit T. refüje çarptı. Refüje çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ümit T.’yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine yolcu konumda bulunan Hüseyin D.’yi ise Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Sürücü Ümit T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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