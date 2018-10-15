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Adana'da motosiklet yayaya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

Adana'da motosiklet yayaya çarptı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Hayal Park kavşağında Göktuğ Tuğral'ın kullandığı 33 BDC plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Özden Köseoğlu'na çarptı.

Kazada Köseoğlu ile devrilen motosikletin sürücüsü Tuğral yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralılardan Tuğral'ı Seyhan Devlet Hastanesine, Köseoğlu'nu ise Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Tuğral'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı adana Çukurova Kaza Motosiklet

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