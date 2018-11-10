Adana'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Adana'da polis motosikleti ile cipin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda, Tahsin Barut yönetimindeki 01 TB 745 plakalı cip ile polis motosikleti çarpıştı.
Kazada, yola savrulan motosikletteki polis memurları Mustafa Gökçe ve Mustafa Dağ yaralandı.
Polis memurları, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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