HABER

Adana'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

Adana'da motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Adana'da polis motosikleti ile cipin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda, Tahsin Barut yönetimindeki 01 TB 745 plakalı cip ile polis motosikleti çarpıştı.

Kazada, yola savrulan motosikletteki polis memurları Mustafa Gökçe ve Mustafa Dağ yaralandı.

Polis memurları, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Şanlıurfa'da 5 bin 706 kuşlu yarışmaŞanlıurfa'da 5 bin 706 kuşlu yarışma
Organlarıyla 3 kişiye umut olduOrganlarıyla 3 kişiye umut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı adana Kaza polis

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.