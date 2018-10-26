Adana'da 'Müslüm' filminin gala gösterimi yapıldı

Yönetmenliğini Can Ulkay ile Ketche ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Müslüm" filminin gala gösterimi, çekimlerinin büyük bir kısmına sahne olan Adana'da gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezindeki gösterim öncesi izleyicilere seslenen Müslüm Gürses'i oynayan Timuçin Esen, her şeyden önce büyük bir sanatçının anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Bunun gerçekten büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Esen, ''Tabi Adana da bu konuda önemli bir rol oynuyor. Çünkü çekimlerimizin büyük bir kısmını burada yaptık. İnşallah filmi beğenirsiniz.'' dedi.

Sanatçının annesini canlandıran Ayça Bingöl de çok heyecanlı olduğunu belirterek, ''Sizlerle burada filmi tekrar seyredecek olmak heyecan verici. Adana'nın benim için özel bir yeri var. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çok iyi bir senaryo oldu. Müslüm'ün bir hikayesinin olması bu işte olmamın başlı başına sebeplerinden biri. Ne kadar büyük acı ve travmalarla yaşasak bile aslında hayata devam etmek için bir umudumuz vardır. Her şeye rağmen büyük bir aşkla hayata tutunmuş büyük bir sanatkar gördük. Zor bir roldü.'' ifadelerini kullandı.

Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci ise projede yer aldığı için gururlu olduğunu dile getirerek, ''Duygulu sahnelerde oynadığımız zaman yüreğimizden ağladık. Bir efsaneyi oynamak onur ve şereftir. Müslüm baba tek efsane ve tek aşktır.'' diye konuştu.

Gala gösterimine filmin oyuncularından Ayça Bingöl, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Alper Parlak ve Vahit Çelik ile çok sayıda sinemasever katıldı.

