HABER

Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma

ADANA, (DHA) - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Demirtaş, iskelenin, aşırı yağışların duvara yaptığı etki sonucu çöktüğünün değerlendirildiğini söyledi.
Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde, dün ikinci etap inşaatında, işçilerin de bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, CANKUR görevlilerince çöken iskelenin altından çıkarılırken, AFAD ekibi de eğitimli köpekle enkaz altında başka işçi olup, olmadığı yönünde arama yaptı. Sağlık görevlilerinin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdığı işçilerden Halil Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akraba olan işçiler Mikail Bilen, Selman Bilen ve Abulrakip Bilen ile Yıldız Yüzer ise tedaviye alındı.
VALİDEN YARALILARA ZİYARET
Yaralı işçilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Çöken duvarın enkazı altında kalarak, yaşamını yitiren Halil Bilen'in ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileyen Demirtaş, iskele çökmesinin, aşırı yağışların duvara yaptığı etkiden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi. Vali Demirtaş, olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturmaAdana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturmaAdana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturmaAdana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma

PARTNERDeğeri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli’ye taşındıDeğeri 10 milyon TL! Cansu Dere, Kandilli’ye taşındı
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandıÇanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Şişli Belediyesinde yangın paniğiŞişli Belediyesinde yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.