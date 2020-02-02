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Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim

Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekiplerince, son zamanlarda artan narenciye hırsızlığına karşı ilçedeki Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerindeki bahçelerde denetim yapıldı.

Polis helikopteri ve drone kullanılan uygulamada ekipler, narenciye bahçelerinde arama yaptı.

Ekipler, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

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