HABER

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen operasyonda, 2 bin 10 şişe etil alkol ve piyasa değeri 137 bin lira olan kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda, 2 bin 10 şişe etil alkol ve piyasa değeri 137 bin lira olan kaçak nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada araç içinde üzerinde ’infoyex’ yazan 2 bin 10 şişe etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.S., F.S. ve H.E. gözaltına alındı.
Bu arada, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine baskın yapan polis, piyasa değeri 137 bin lira olan 607 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ile yine piyasa değeri 65 bin lira olan 260 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. İş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.
Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildiIrak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
TIR, ağaca çarptı: 3 yaralıTIR, ağaca çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.