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Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 25’i tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 25’i tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 21 Haziran Cuma günü şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.
3’ü kadın 37 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kadınlardan biri basın mensuplarına, “İyi çek. Mankenlik yapıyoruz” diyerek tepki gösterdi.
Gözaltına alınan 37 şüpheliden 1’i kadın 25 kişi tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi de serbest bırakıldı.
Operasyonda 13 gram kokain, 125 adet ecsasy hap, 55 adet lyrica hap, 58 gram esrar maddesi, 2 gram skunk maddesi, 10 gram sentetin kannabinoid maddesi, 76 gram metamfetamin ile 57 gram eroin ele geçirilmişti.

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama

Adana’da narkotik operasyonu: 25 tutuklama
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