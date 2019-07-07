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Adana’da narkotik operasyonunda 7 torbacı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

Adana’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelere bağlı Gürselpaşa, Hürriyet, Denizli, Gülbahçesi, Kazım Karabekir, Çamlıbel ve Yunus Emre mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı.Torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 torbacı yakalanırken, şahıslara yapılan üst aramasında 3 kilo 128 gram esrar, 2,2 gram toz esrar, 90 gram eroin, 20 adet ecstasy, 25,62 gram skunk, 1,50 gram bonzai, 0,90 gram metamfetamin ile 136 adet suboksne, 100 adet akineton, 52 adet garica, 23 adet perge, 20 adet lyrica hap ele geçirildi.Operasyonda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adana’da narkotik operasyonunda 7 torbacı yakalandı

Adana’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelere bağlı Gürselpaşa, Hürriyet, Denizli, Gülbahçesi, Kazım Karabekir, Çamlıbel ve Yunus Emre mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı.
Torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 torbacı yakalanırken, şahıslara yapılan üst aramasında 3 kilo 128 gram esrar, 2,2 gram toz esrar, 90 gram eroin, 20 adet ecstasy, 25,62 gram skunk, 1,50 gram bonzai, 0,90 gram metamfetamin ile 136 adet suboksne, 100 adet akineton, 52 adet garica, 23 adet perge, 20 adet lyrica hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adana’da narkotik operasyonunda 7 torbacı yakalandı

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