HABER

Adana'da narkotik uygulamasında polise çiçek

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 16:24 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallelerde özel harekat ekiplerinin desteğiyle narkotik uygulaması yaptı.

Adana'da narkotik uygulamasında polise çiçek

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallelerde özel harekat ekiplerinin desteğiyle narkotik uygulaması yaptı. Sokaklardan birinde Cono Aşireti üyesi bir kız çocuğunun Özel Harekat polisine çiçek vermesi dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekipleri ile Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ne operasyon yaptı. Özellikle Cono Aşireti'ne mensup kişilerin oturdukları sokaklara giren ekipler, şüpheli gördüklerin evlerde arama yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Girilen evler ise didik didik incelendi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonlar sürerken, bir çocuk, özel harekat polisine çiçek verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü operasyonların devam edeceğini açıkladı.

FOTOĞRAF

Adana'da narkotik uygulamasında polise çiçekAdana'da narkotik uygulamasında polise çiçekAdana'da narkotik uygulamasında polise çiçekAdana'da narkotik uygulamasında polise çiçek

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
Adana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandıAdana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı
Kayseri'de THKP-C soruşturmasında 5 şüpheli adliyedeKayseri'de THKP-C soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.