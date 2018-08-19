Adana'da nehirde yüzen genç kayboldu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da arkadaşıyla Seyhan Nehri kıyısında gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan (19), yüzmek için girdiği suda kayboldu.
Merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi yakınlarında arkadaşıyla gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan, yüzmek için Seyhan nehrine girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Aslan'ı görenler, yardım için suya atladı. Ancak Aslan, bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi. Kıyıdan arama yapan ekipler, karanlık nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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