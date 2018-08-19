HABER

Adana'da nehirde yüzen genç kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

ADANA'da arkadaşıyla Seyhan Nehri kıyısında gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan (19), yüzmek için girdiği suda kayboldu.  Merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi yakınlarında arkadaşıyla gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan, yüzmek için Seyhan nehrine girdi.

Adana'da nehirde yüzen genç kayboldu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da arkadaşıyla Seyhan Nehri kıyısında gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan (19), yüzmek için girdiği suda kayboldu.
Merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi yakınlarında arkadaşıyla gezintiye çıkan Ali Alkan Aslan, yüzmek için Seyhan nehrine girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Aslan'ı görenler, yardım için suya atladı. Ancak Aslan, bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve CANKUR ekibi sevk edildi. Kıyıdan arama yapan ekipler, karanlık nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da nehirde yüzen genç kayboldu

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Hakkari'de PKK'ya darbeHakkari'de PKK'ya darbe
Çanakkale'de 46 kaçak yakalandıÇanakkale'de 46 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.