Adana'da nehre giren genç kayboldu

Adana'da Seyhan Nehri'ne giren genç kayboldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Nehri kenarına gelen Ali Alkan Aslan (19) suya girdi.
Aslan'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
Kıyıdan arama yapan ekipler, karanlık nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verdi.
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