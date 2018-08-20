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Adana'da nehre giren genç kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

Seyhan Nehri'ne girdikten sonra kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'da dün akşam saatlerinde Seyhan Nehri'ne giren gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova İlçesi Dilberler Sekisi mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar Seyhan Nehri yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde ölen kişinin dün akşam saatlerinde nehre girdikten sonra kaybolan 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan olduğunu tespit etti.

Gencin cesedi polis ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ceset yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedi bulanlardan Yusuf Göl gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kenarında oturduğu sırada yürüyüş yapanların nehir yatağında ceset olduğunu söylediğini belirtti.

Çevredeki bazı vatandaşların kontrol amaçlı nehir yatağına girdiklerini belirten Göl, "Biz ilk başta cansız maket zannettik. Bazı vatandaşlar kontrol etti gerçekten de cesetmiş. Hemen polisi arayarak durumu bildirdik." diye konuştu.

- Olay

Dün, arkadaşıyla Seyhan Nehri kenarına gelen Ali Alkan Aslan (19) suya girdikten bir süre sonra kaybolmuş, ekipler karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana ceset Seyhan Nehri

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