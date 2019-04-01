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Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu.Saimbeyli ilçesinde Adana-Kahramanmaraş Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın güney sınırında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata bulundu.Bölgedeki hidroelektrik santrali personeli tarafından bulunan semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.Bölgeye gelen DKMP ekipleri, nesli tükenmekte olan semenderi doğal yaşam ortamına bıraktı.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu.
Saimbeyli ilçesinde Adana-Kahramanmaraş Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın güney sınırında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata bulundu.
Bölgedeki hidroelektrik santrali personeli tarafından bulunan semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Bölgeye gelen DKMP ekipleri, nesli tükenmekte olan semenderi doğal yaşam ortamına bıraktı.

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu
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