Adana'da nöbetçi eczane denetimi

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, "Özellikle gece nöbetlerinde vatandaşlarımızın ilaca ulaşımında sorun olup olmadığı ve eczacılarımızın bu süreçte bizden taleplerinin olup olmadığı yönünde ziyaretlerde ve aynı zamanda denetimlerde bulunuyoruz" dedi.

Kentteki nöbetçi eczanelere yönelik İl Sağlık Müdürlüğünce denetimler yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Özer, buralarda eczacılarla ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eczanelerin önemli kuruluşlar olduğunu belirterek, periyodik olarak nöbetçi eczanelere yönelik denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık hizmeti sunumunun bir sacayağını da eczanelerin oluşturduğunu kaydeden Özer, "Özellikle gece nöbetlerinde vatandaşlarımızın ilaca ulaşımında sorun olup olmadığı ve eczacılarımızın bu süreçte bizden taleplerinin olup olmadığı yönünde ziyaretlerde ve aynı zamanda denetimlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Özer, eczanelerin ticari kuruluşlar olmakla beraber İl Sağlık Müdürlüğünün ruhsatlandırma ve denetimine tabi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: