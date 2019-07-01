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Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 04:06 | Son Güncelleme

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde Murat Yiğitel'in (50) oğlu M.Y (22) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak kullanılan kavgada baba ve oğul çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Yiğitel buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hafif yaralı olduğu belirtilen M.Y ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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adana baba bıçak kavga oğul

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