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Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:21 | Son Güncelleme

Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu

Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Haftası kapsamında öğretmenler, 3 bin balonu gökyüzüne bıraktı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte merkez 4 ilçeden yaklaşık 2 bin öğretmen, Merkez Park'ta bir araya geldi.

Vali Vekili Zafer Öz, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen ay itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerinde bir kararıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının yalnız bir günde değil 24 Kasım'ın olduğu hafta boyunca ve çeşitli sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle kutlanmasına karar verdiğini belirtti.

Öz, "Bu etkinlik biraz da burada amacına ulaşmış gibi görünüyor. Bu farkındalığı burada geniş bir katılımla inşallah yapmış olacağız. 24 Kasım Öğretmenler Haftası'nı bu etkinlik ile başlatmış olacağız." dedi.

Öğretmenlerin insana bilmediğini öğrettiğini ifade eden Öz, bu şekliyle yaptıkları işin çok büyük saygı gerektirdiğini belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da kentin tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğretmenler tarafından 3 bin balon uçuruldu. Öğretmenlerin aileleriyle katıldıkları etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Balonlar uçurulduktan sonra katılımcılar müzik öğretmenleri tarafından oluşan koronun çaldığı müzik eşliğinde eğlendi.

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