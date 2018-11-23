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Adana’da öğretmenlerden fener alayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen fener alayı, Uğur Mumcu Meydanı'ndan başladı.

Alaya katılan çok sayıda öğretmen, ellerinde Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve fenerlerle Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Grup, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Baran, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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