Adana’da öğretmenlerden fener alayı

Adana'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen fener alayı, Uğur Mumcu Meydanı'ndan başladı.

Alaya katılan çok sayıda öğretmen, ellerinde Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve fenerlerle Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Grup, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Baran, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

