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Adana'da 'okul' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:36 | Son Güncelleme

ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Kemalpaşa Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, en yakın okulun yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıkta olduğunu belirterek eylem yaptı.

Adana'da 'okul' eylemi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Kemalpaşa Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, en yakın okulun yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıkta olduğunu belirterek eylem yaptı. Okul isteyen mahalleli adına açıklama yapan Mustafa Katar "Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hakkımızı istiyoruz. Biz her şeyden önce okul istiyoruz. Bu seçimde geleni kovacağız. Seçimde de oy kullanmayacağız. Çünkü gelen bize yalan söylüyor" dedi.
'Küçük Amerika' olarak adlandırılan ve halen yaklaşık 3 binin üzerinde yabancı askerin görev yaptığı üssünün de bulunduğu merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi ile bitişik olan Kemalpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 100 kişilik mahalle halkı bir araya geldi. En yakın okulun 3 kilometrelik mesafede olduğunu ve dinlenme parkı bulunmadığını savunan mahalleliler, hep bir ağızdan 'okul istiyoruz' diye bağırdı.
'OKUL İSTİYORUZ'
Mahalleli adına bir konuşma yapan Mustafa Katar, seçim zamanlarında kendilerine vaatler verildiğini ancak sonrasında sorunla ilgilenilmediğini söyledi. Katar, "Ne yollarımız düzgün ne okulumuz ne de parkımız var. Sanki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz. 15 yıllık bir mahalleyiz. 2 bin 500 seçmenimiz var. 3 kilometrelik mesafedeki okuldan getiriyoruz çocuklarımızı. Kime söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Artık Cumhurbaşkanımız görsün, başka çaremiz yok. Zaten maddi durumu iyi olmayan bir mahalle, yürüyerek götürmek zorunda kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımız çocuklarını okula göndermek istemiyor. Gereken neyse park, yol hepsini istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu hakka sahipsek, hakkımızı istiyoruz. Biz her şeyden önce okul istiyoruz. Bu seçimde geleni kovacağız. Seçimde de oy kullanmayacağız. Çünkü gelen bize yalan söylüyor" dedi.
'BUNLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÇOCUKLARI'
Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okul yapılması için dilekçe verdiklerini kaydeden Katar, "Daha sonra bizden yer bulmamız istendi. Biz kimiz ki yer bulalım, bir sürü yer var. Her yer boş isterse bulur. 300 metre arayla iki okul yapılıyor. Ancak 3 kilometre mesafede bir okul mahallemize yapılmıyor. Çocuklarımızın okumasını istiyoruz. Geleceğini düşünüyoruz. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarıdır. Bunlara biz bakmazsak kim bakacak" diye konuştu.

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Adana'da 'okul' eylemiAdana'da 'okul' eylemiAdana'da 'okul' eylemi

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