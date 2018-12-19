Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması

Çağlar ÖZTÜRK- ADANA,(DHA) Adana'da, polis ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde uyuşturucu ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çukurova ilçesindeki okul çevresindeki kafelerde ve kahvehanelerde denetim yaptı. Ayrıca ekipler, okulların önlerinde, şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol etti. Polisler daha sonra öğrencilere uyuşturucunun zararlarını anlatıp zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyararak bilgilendirme broşürü verdi. Okul çevresindeki iş yerlerinin lavaboları, mutfakları ve çöp kutuları eğitimli köpekler eşliğinde arandı.

