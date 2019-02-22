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Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 09:31 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, okul önlerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı, öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi.

Adana'da okul önlerinde asayiş uygulaması

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, okul önlerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı, öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik, Terör, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, okul önlerinde asayiş uygulaması yaptı. Polisler önce metruk binalarda, okul çevresindeki internet kafelerde ve dinlenme parklarında arama yaptı. Şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek durdurularak incelendi. Narkotik köpeği ‘Atak’ şüpheli yerlerde uyuşturucu aradı. Uygulamanın ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere 'Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir' konulu seminer verdi. Özellikle internet üzerinden kameralı sohbetlerin kötü kişiler tarafından kaydedilerek daha sonra kötü amaçlarla kullanılacağının uyarısı yapıldı. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

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Adana'da okul önlerinde asayiş uygulamasıAdana'da okul önlerinde asayiş uygulamasıAdana'da okul önlerinde asayiş uygulamasıAdana'da okul önlerinde asayiş uygulaması

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