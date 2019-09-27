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Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:04 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.

Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı.
Feke ilçesi Belenköy Mahallesi yakınlarında İbrahim Gür yönetimindeki 01 EJ 418 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 6 öğrenci, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Adana'da okul servisi devrildi: 6 yaralıAdana'da okul servisi devrildi: 6 yaralıAdana'da okul servisi devrildi: 6 yaralı

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