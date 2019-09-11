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Adana'da okulda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Seyhan ilçesinde bir ilkokulda öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulunduğu sırada sınıfta yangın çıktı - Yangına müdahale etmek isteyen iki okul çalışanı dumandan etkilendi

Adana'da bir ilkokulda, öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulunduğu sırada sınıfta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ömer Haluk Özuçak İlkokulunun üçüncü katındaki sınıfta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Öğrencilerin beden eğitimi dersi için bahçede bulundukları sırada çıkan yangını fark eden okul görevlileri, itfaiyeye haber vererek diğer sınıflardaki öğrencileri dışarı çıkardı.

Yangına müdahale etmek isteyen iki okul çalışanı, dumandan etkilendi. İki görevli olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iki sınıf kullanılamaz hale geldi.

Olayı duyarak okula gelen veliler de çocuklarını ararken büyük panik yaşadı. Veliler çocuklarını alıp eve götürdü.

Okulda eğitime bugün ara verildiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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adana ilkokul Sınıf yangın

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