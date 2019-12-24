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Adana’da okullar yarın da tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:44 | Son Güncelleme

Adana’da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019’dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam’da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Adana’da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019’dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam’da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin aynı tarihlerde izinli sayılacaklarını kaydetti.

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