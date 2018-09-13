Adana'da okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz

Adana Büyükşehir Belediyesi, okulların açılacağı ilk gün kent içi trafiğindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla öğrenciler ve velilere ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 500 bin öğrencinin ders başı yapacağı 17 Eylül Pazartesi günü belediye otobüslerinin ve metronun gün boyu öğrencileri ve velileri ücretsiz taşıyacağı belirtildi.

Açıklamada, bu konudaki düzenlemenin, Adana Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında Başkan Hüseyin Sözlü'nün ücretsiz ulaşım teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle yapıldığı kaydedildi.

Yapılan düzenlemeyle, 17 Eylül'de belediye otobüsleri ve metronun öğrenci ve velilerine ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Açıklamada, aynı gün toplu taşıma hizmetinde kış tarifesine geçileceği, belediye otobüsleri ve metronun sefer sayılarının arttırılacağı da ifade edildi.

