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Adana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

ADANA'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.

Adana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.
İlkbaharın gelmesiyle yurdun bazı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, hava sıcaklığı Adana'da 20 dereceye ulaştı. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kendilerini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Nehir suyunun soğuk olmadığını öne süren gençler, yüzme bildikleri için boğulma tehlikesi de yaşamadıklarını söyledi.

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Adana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldıAdana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldıAdana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldıAdana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldı

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