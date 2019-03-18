Adana'da 'ölümüne serinlik' sezonu açıldı

Adana'da havaların ısınmasını fırsat bilen bir grup genç, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri'nde serinledi.

lkbaharın gelmesiyle yurdun bazı bölgelerinde karla mücadele devam ederken, hava sıcaklığı Adana'da 20 dereceye ulaştı. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kendilerini Seyhan Nehri'nin sularına bıraktı. Nehir suyunun soğuk olmadığını öne süren gençler, yüzme bildikleri için boğulma tehlikesi de yaşamadıklarını söyledi.

