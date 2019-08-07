Adana'da orman yangını

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Nanelik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankı ve 70 personelle yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale ettiklerini belirterek, "Yangın, çok yüksek rakımlı bir alanda meydana gelmesine rağmen çok şükür kısa sürede kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor." dedi.

