HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da orman yangını - 2 (Yeniden)

Adana'da orman yangını - 2 (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 02:45 | Son Güncelleme

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde önlemler alındığı belirtildi.
İlçeye bağlı Çorlu Mahallesindeki dağlık alanda dün akşam saat 18.00 sıralarında yüksek gerilim hattından kaynaklı orman yangını çıktı. Köy Muhtarı Ali Karabacak'ın durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi. Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de destek vermesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde arazöz ve iş makineleriyle önlemler alındığı bildirildi. Yangının yüzde 90 oranında kontrol altına alındığını belirten muhtar Karabacak, tehlikenin devam ettiğini, köylerinin akciğeri olan ormanın kül olduğunu söyledi.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, henüz tam olarak ne kadar alanın yangın sonucu zarar gördüğü sabah saatlerinde belirlenecek.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Adana’da orman yangını kontrol altına alındıAdana’da orman yangını kontrol altına alındı
Karlı yolda kayan iki araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralıKarlı yolda kayan iki araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

İfşa olunca ağzı açık kaldı! Canlı yayında şok!

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

'Saçlarımı koklayarak ağladı...'

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

MEB'in yeni hamlesi sosyal medyaya damga vurdu! Mesaj yağdı

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Adana'da iki farklı noktada orman yangını

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Kayıp Kader Buse’nin anne ve babasından ‘Gelmesin 24 Ocak’ paylaşımı

Ailesinin paylaşımı yürek dağladı!

Arkasında Prens Selman'ın olduğu iddia edilmişti! Amazonun kurucusunun hacklenmesi olayında yeni gelişme

Dünyayı sarsan iddiada yeni gelişme!

Giresun'da korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Evli çift hayatını kaybetti

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

Poşetini tepsisini alan kaymaya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.