YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.08.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Dağılcak Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü.

Yangının, ilk tespitlere göre elektrik tellerinden çıktığı bildirildi.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandıAdana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıMalatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladıİBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana Kozan

Adana Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı!

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.