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Adana'da ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin, üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde oluşturduğu "29 Ekim" yazısı içeren koreografisi drone ile görüntülendi

Adana'da, Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde, ay yıldızlı ve Atatürk fotoğraflı, kırmızı ve beyaz tişörtler giyen öğrenciler bir araya geldi.

Öğrencilerin bir kısmı, Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla "96 ve sonsuzluk işareti" koreografisi yaptı. Bir grup öğrenci de "29 Ekim" yazısıyla koreografi gerçekleştirdi.

Ortaokul öğrencilerinin koreografisi drone ile görüntülendi.

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